Заграждение стоимостью 152 млн евро

В проекте постановления предусмотрено, что заграждения должны быть завершены к сентябрю 2022 года, однако министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что окончательные сроки Министерство энергетики должно представить через две недели.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что компания еще должна будет провести рыночные консультации, «чтобы наметить конкретную дату», министерство обязали дать ответ до 15 сентября.

В постановлении указано, что защитные заграждения, т. е. столбы со спиральной, максимально непроходимой колючей проволокой «концертина» должны быть высотой не ниже 3 метров, а Министерство внутренних дел предлагало 4 метра.

Во время дискуссии о высоте забора И. Шимоните подчеркнула: необходимо предусмотреть, чтобы наибольшая защита была только на самых рискованных участках, чтобы это не оказало решающего влияния на сроки и стоимость проекта.

Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, агрессивным веществам, влаге, возведены с учетом особенностей грунта, ветра и т. п.

Проект предусматривает оборудование ворот и дверей для обслуживания приграничной территории.

Принято решение, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.

Решено, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).

Часть госзакупок будет утверждать комиссия

Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит премьер Ингрида Шимоните. В нее войдут члены кабмина, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании, на правах наблюдателей могут принимать участие представители парламентских Комитета по аудиту, Комитета по национальной безопасности и обороне, Комитета по бюджету и финансам.

В случае необходимости предусмотрена возможность приглашать независимых экспертов, представителей других ведомств.

Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ – 5,35 млн евро, однако в окончательном решении кабмин отказал в этой обязанности комиссии. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство о ходе реализации проекта, представлять предложения.

Вызов – поставки материалов

У контролируемой государством энергетической группы Epso-G достаточно опыта и компетенций для возведения физического барьера с Беларусью, говорит генеральный директор группы. По словам Роландаса Зукаса, самые серьезные вызовы проекта связаны с поставками материалов.

«Самые серьезные вызовы, которые я вижу, связаны с поставками материалов, так как необходимо большое количество металлических изделий – их нужно произвести и доставить ко всему протяженному участку границы», – сказал Р. Зукас на пресс-конференции в правительстве.

По словам главы Epso-G, у группы накоплен большой опыт проведения в жизнь крупных проектов, она способна оценивать юридические аспекты, должным образом готова к организации закупок.

«Задачи проекта ясны, нужно выполнить работы до сентября следующего года, к этому мы сейчас и готовимся. До середины сентября (2021 года. – BNS) мы проведем подготовительные работы по планированию, составим структуру реализации всего проекта, параллельно также будем стараться начать первые работы на самых важных участках вблизи Друскининкай», – сказал Р. Зукас.

По словам Р. Зукаса, новый проект не должен создать для группы трудностей при проведении в жизнь стратегических задач в области энергетики, в числе которых – осуществляемая Litgrid синхронизация электросетей с сетями материковой Европы, находящийся в завершающей стадии строительства газопровод с Польшей (GIPL) и реализуемый Energy cells проект энергонакопителей в 200 мегаватт.

«Я думаю, что мы справимся. Подобная ситуация была в прошлом году, когда мы начали проведение в жизнь проекта большой батареи или накопителей большой емкости – мы тоже смогли быстро мобилизоваться, собрать команду и на сегодняшний день находимся на довольно зрелой стадии этого проекта», – аргументировал Р. Зукас.

Электро- и газопередающая группа Epso-G контролирует 97,5% акций оператора электропередающей системы Litgrid, 96,6% акций оператора газопередающей системы Amber Grid, 67% акций биржи ресурсов Baltpool, а также 100% акций компании работ подряда Tetas и 100% акций компании Energy Cells, созданной для проекта энергонакопителей.

Единственным акционером Epso-G является Министерство энергетики.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ