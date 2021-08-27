Новый учебный год – по новым правилам

На нынешнем этапе пандемии коронавируса школы должны быть открыты для учеников и преподавателей как можно дольше. Об этом говорится в рекомендациях по обучению во время COVID-19, подготовленных экспертами Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Авторы рекомендаций отмечают, что закрытие школ следует рассматривать в качестве самой крайней меры – когда происходят крупные вспышки инфекции и эпидемию нельзя контролировать никакими иными способами.
Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет проходить не так, как окончание прошлого года, однако все будет зависеть от отношения учеников, их родителей и учителей к коронавирусу, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. За несколько недель до 1 сентября в Вильнюсе от коронавируса был привито 38% детей 12–15 лет и 70,2% подростков и молодых людей 16-24 лет. При контактном обучении, если в классе установят случай заражения, привитым или тем, у кого есть антитела, изолироваться не придется. По установленным правилам, дошкольники, начальная школа и основная школа в этом учебном году будут работать контактным способом при соблюдении установленных требований безопасности.
«Пока у нас не было возможности прививать детей, использовали тестирование. Сейчас можно прививать детей с 12 лет. Тесты позволяют установить наличие вируса, а вакцинация — защитить жизни», – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Кипрас Калинаускас.
Учеников начальной школы будут регулярно тестировать
Вильнюсские школы ответственно подходят к безопасному возвращению в школы, информирует Вильнюсский муниципалитет.
Перед 1 сентября все дети с помощью учителя или специалиста сделают быстрые тесты на антигены. Учеников начальной школы будут тестировать каждые 4-7 дней сборным способом. Если в одном из образцов найдут вирус, детей из конкретной группы направят на ПЦР-тест на ул. В.Герулайче. Если выяснится, что кто-то из детей заболел, то весь класс изолируется и уйдет на удаленку.
Обучение детей 5-6 классов
Часть детей этой группы уже могут быть привиты и безопасно участвовать в процессе обучения. Остальные дети должны периодически тестироваться. Если в классе выявят случай COVID-19, будут решать, как продолжить обучение – смешанным или удаленным способом.
Обучение учеников старше 12 лет
Ученики с 12 лет могут прививаться, вакцинация защищает от осложнений в случае болезни. Привитым не надо изолироваться даже в случае контакта с больным COVID-19. Непривитые ученики должны регулярно тестироваться. Эту группу будут тестировать с помощью тестов на антигены, а это не самый приятный опыт. Если ребенок переболел COVID-19 и с момента заболевания прошло не меньше 210 дней, тестироваться не надо. Тестироваться не придется и тем ребятам, у которых есть антитела (в течение 60 дней с того дня, как они были обнаружены). Напомним, что детей с 12 лет прививают вакциной Comirnaty (производитель Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna). Подростки 12-16 лет должны приезжать на вакцинацию с родителями.
Чаще всего побочные явления от вакцинации у подростков схожи с симптомами, проявляющимися у 18-летних и более старших людей. Обычно эти побочные явления носят легкий характер и проходят спустя несколько дней после вакцинации.
Неформальное образование детей
Деятельность в закрытом помещении при соблюдении установленных условий безопасности проводится контактно в группах до 30 детей. Если детей больше, то участвовать в программе могут только привитые, переболевшие или те, кто регулярно тестируется.
Непрерывное профессиональное образование, обучение в высших учебных заведениях, неформальное образование взрослых
Контактный способ в данном случае возможен только для тех, кто привился, переболел или регулярно тестируется.
Празднование 1 сентября
Учебные заведения могут организовывать празднование 1 сентября.
Согласно требованиям правительства, которые действуют до 13 сентября, количество участников мероприятий под открытым небом не ограничивается. Когда продолжительность мероприятия не превышает двух часов, в нем можно участвовать и стоя.
Если в празднике принимают участие более 500 человек, их следует разделить на сектора, чтобы потоки людей не смешивались между собой.
Если мероприятие проводится в помещении, на нем могут присутствовать до 500 человек без разделения потоков. Однако можно занимать не более 75% сидячих мест (это требование не распространяется на лиц с «паспортом возможностей»).