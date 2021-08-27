Новый учебный год – по новым правилам

Учеников начальной школы будут регулярно тестировать

Вильнюсские школы ответственно подходят к безопасному возвращению в школы, информирует Вильнюсский муниципалитет.

Перед 1 сентября все дети с помощью учителя или специалиста сделают быстрые тесты на антигены. Учеников начальной школы будут тестировать каждые 4-7 дней сборным способом. Если в одном из образцов найдут вирус, детей из конкретной группы направят на ПЦР-тест на ул. В.Герулайче. Если выяснится, что кто-то из детей заболел, то весь класс изолируется и уйдет на удаленку.

Обучение детей 5-6 классов

Часть детей этой группы уже могут быть привиты и безопасно участвовать в процессе обучения. Остальные дети должны периодически тестироваться. Если в классе выявят случай COVID-19, будут решать, как продолжить обучение – смешанным или удаленным способом.

Обучение учеников старше 12 лет

Ученики с 12 лет могут прививаться, вакцинация защищает от осложнений в случае болезни. Привитым не надо изолироваться даже в случае контакта с больным COVID-19. Непривитые ученики должны регулярно тестироваться. Эту группу будут тестировать с помощью тестов на антигены, а это не самый приятный опыт. Если ребенок переболел COVID-19 и с момента заболевания прошло не меньше 210 дней, тестироваться не надо. Тестироваться не придется и тем ребятам, у которых есть антитела (в течение 60 дней с того дня, как они были обнаружены). Напомним, что детей с 12 лет прививают вакциной Comirnaty (производитель Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna). Подростки 12-16 лет должны приезжать на вакцинацию с родителями.

Чаще всего побочные явления от вакцинации у подростков схожи с симптомами, проявляющимися у 18-летних и более старших людей. Обычно эти побочные явления носят легкий характер и проходят спустя несколько дней после вакцинации.

Неформальное образование детей

Деятельность в закрытом помещении при соблюдении установленных условий безопасности проводится контактно в группах до 30 детей. Если детей больше, то участвовать в программе могут только привитые, переболевшие или те, кто регулярно тестируется.

Непрерывное профессиональное образование, обучение в высших учебных заведениях, неформальное образование взрослых

Контактный способ в данном случае возможен только для тех, кто привился, переболел или регулярно тестируется.

Празднование 1 сентября

Учебные заведения могут организовывать празднование 1 сентября.

Согласно требованиям правительства, которые действуют до 13 сентября, количество участников мероприятий под открытым небом не ограничивается. Когда продолжительность мероприятия не превышает двух часов, в нем можно участвовать и стоя.

Если в празднике принимают участие более 500 человек, их следует разделить на сектора, чтобы потоки людей не смешивались между собой.

Если мероприятие проводится в помещении, на нем могут присутствовать до 500 человек без разделения потоков. Однако можно занимать не более 75% сидячих мест (это требование не распространяется на лиц с «паспортом возможностей»).