Литва в репрезентативных опросах

На пятом месте – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая также повысила доверие населения, набрав 36,2% благоприятных оценок (в феврале 30%), негативных – 37,5%. (44,6%).

С началом войны в Украине рейтинг министра обороны Арвидаса Анушаускаса подскочил на третье место с шестого с положительной оценкой в 39,9% (в феврале 28,2%) и отрицательной в 28,4% (35,3%).

Положительно президента страны Гитанаса Науседу оценивают 51,4% опрошенных (50,9%), отрицательно – 26,8% (26,5%). Он остается лидером таблицы политических рейтингов.

На втором месте – лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте с 41,5% положительных оценок респондентов (в феврале 42,4%), отрицательных – 27% (25,1%).

Министр иностранных дел и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис продолжает получать самые негативные оценки: неодобрительно о нем отозвались 65,7% респондентов, положительно – 17,5%.

Четвертый – бывший премьер-министр Саулюс Сквярнялис, лидер Демократического союза «Во имя Литвы». Положительно его деятельность оценивают 37,4% респондентов (36,8%), отрицательно – 33,1% (34,2%).

Тем временем рейтинг мэра второго по величине города Литвы – Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса в марте упал. Он опустился в таблице политиков, получивших самые благоприятные оценки, с третьего на девятое место. Главу Каунаса положительно оценили 26,9% респондентов, отрицательно – 37,3%. В феврале его деятельность положительно оценивали 39,8%, отрицательно – 24,4% опрошенных.

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, резкое понижение рейтинга В. Матийошайтиса связано как с коррупционным скандалом в самоуправлении под его руководством, так и с промедлением с ухода группы Vičiunų grupė из России.

Что касается рейтинга партий, то на первом месте остается оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. Если бы выборы в Сейм состоялись сейчас, за нее проголосовали бы 14,3% респондентов (в феврале – 15,6%). Партия С. Сквярнялиса закрепилась на втором месте в таблице рейтинга. 12,3% избирателей поддержали бы оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» С.Сквярнялиса (в феврале – 10,3%).

За правящий Союз Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) проголосовали бы 11,8% респондентов (в феврале – 8,9%).

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, в марте различия в рейтингах между тремя самыми популярными партиями уменьшились.

«Очевидно, что различий между этими партиями меньше, и здесь как бы высшая лига, а другие партии прошли бы в Сейм со значительным разрывом», – сказал он.

Ниже в таблице с 6,7% (в феврале 7%) находятся оппозиционные «аграрии», а 5,1% опрошенных поддерживают правящее Движение либералов (в феврале – 4,5%), за Партию труда готовы голосовать 4,3% (в феврале 5%).

Встанут на защиту

В связи с продолжающимся вторжением России в Украину каждый десятый житель Литвы ощущает себя готовым защищаться от возможных опасностей, свидетельствует опрос, проведенный компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу агентства BNS.

Полностью информированными и подготовленными себя считают 9,9% всех опрошенных. Отчасти информированными и подготовленными ощущают себя 35,8% респондентов.

Это в основном жители крупных городов – Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежиса.

Между тем 38,5% опрошенных указали, что не чувствуют себя готовыми, поскольку для этого недостает информации или денег, а 15,3% отметили, что не готовы, поскольку не видят в этом надобности. Большинство из них живет в более мелких городах или на селе.

Должностные лица Литвы пока утверждают, что реальной военной угрозы для Литвы нет, однако акцентируют важность подготовки ко всем возможным опасностям, среди них – и к возможной аварии на Белорусской АЭС в Островце.

Около 52% опрошенных жителей Литвы присоединились бы к вооруженной обороне государства в случае, если бы на страну напала Россия, а среди военнообязанных – мужчин в возрасте от 18 до 55 лет – этот показатель составляет 70%, свидетельствуют результаты другого опроса. Опрос проводился компанией Norstat LT по заказу портала 15min.

В ходе опроса у тысячи взрослых жителей Литвы спросили, будут ли они защищать Литву, при необходимости с оружием, если на нее нападет Россия.

52% ответили утвердительно – из них 68% опрошенных составляют мужчины и 38% женщины. 27% опрошенных заявили, что примут участие в невооруженном сопротивлении – среди них 39% женщин и 14% мужчин.

По сообщению 15min, среди военнообязанных – мужчин в возрасте от 18 до 55 лет – 71% заявили о решимости защищать Литву с оружием в случае необходимости.

20% респондентов ответили отрицательно на вопрос, будут ли они защищать Литву (и при необходимости с оружием): 8% выбрали «нет» и 12% – «скорее всего, нет».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy