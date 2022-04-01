Экзамены на аттестат для украинских выпускников

Nuotrauka BNS/ Alvydas Januševičius

Получившие убежище в Литве ученики выпускных классов из Украины смогут сдавать экзамены на аттестат зрелости и получить среднее образование в Литве, сообщило в пятницу Национальное агентство по образованию.

Прибывшие из Украины ученики последнего класса программы средней школы смогут подать просьбу о выборе и сдаче экзаменов на аттестат зрелости до 24 мая этого года.

Если просьба будет подана до 1 апреля, то прибывший ученик сможет участвовать в основной сессии экзаменов на аттестат зрелости. Если ученик подаст просьбу после 1 апреля, он будет участвовать в повторной сессии экзаменов на аттестат зрелости.