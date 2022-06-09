Литва вновь будет добиваться санкций в отношении патриарха Кирилла – Ландсбергис

По словам Ландсбергиса, священнослужитель был исключен из санкционного списка «решением руководства, перед самым выходом правового документа».

«Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам (BNS – был исключен), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново», — сказал министр.

На прошлой неделе официально вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России из-за войны в Украине. Несмотря на определенные исключения, касающиеся Венгрии, ЕС отказался от экспорта российской нефти танкерами.

Все же позиция Будапешта также привела и к исключению из санкционного списка православного священнослужителя. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, введение санкций против Кирилла противоречила бы «свободе вероисповедания».

Глава Русской православной церкви является убежденным сторонником президента России Владимира Путина и решительно поддерживает его войну в Украине.

В ответ на вопрос о том, разрабатывается ли седьмой пакет санкций в отношении России, Ландсбергис сказал, что в настоящее время существует «фаза зондирования, когда есть красные линии для той или иной страны».

«Об этом говорят отдельные государства», — сказал глава дипломатии.

Литва настаивает на том, чтобы российский газ был включен в новый пакет, но это не поддерживают основные члены Сообщества, особо зависящие от этих ресурсов.

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