Литва возобновляет работу визовых центров и оказание консульских услуг в Казахстане

Nuotrauka BNS/ Šarūnas Mažeika

Возобновляется работа визового центра и оказание консульских услуг в Казахстане, сообщило в среду Министерство иностранных дел Литвы.

Работу визовые центры в Нурсултане и в Алма-Ате возобновят в четверг, на фоне стабилизации ситуации в стране после столкновений протестующих и силовиков на прошлой неделе.

«Учитывая то, что до 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение и комендантский час, продолжает оставаться в силе рекомендация МИД Литвы не посещать Казахстан», — предупреждает министерство.

Находящиеся в Казахстане граждане Литвы могут регистрироваться на сайте https://bit.ly/3qSGSGP.

При необходимости срочной консульской помощи рекомендуется обращаться в посольство Литвы в Нурсултане или в Генеральное консульство Литвы в Алма-Ате. Если с дипломатическими представительствами Литвы связаться не удается, то находящиеся в стране граждане Литвы могут обращаться по эл. почте kazachstanas@urm.lt или круглосуточному телефону Министерства иностранных дел +370 5 236 2444.

После протестов на прошлой неделе, которые начались из-за повышения цен на газ, в Казахстане начались крупные беспорядки невиданного масштаба, которых не было с объявления независимости в 1991 году.

Десятки людей погибли, еще сотни были ранены, задержано свыше 10 тыс. человек.

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