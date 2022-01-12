В Сенате США представят новые санкции против РФ

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Демократы в Сенате США в среду обнародуют новый пакет санкций против России, если та решит вторгнуться в Украину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на законопроект, имеющийся в распоряжении издания.

Председателем сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес сказал, что санкции, изложенные в его законопроекте, «абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину».

Менендес указал на то, что новым пакетом санкций президенту РФ Владимиру Путину посылают четкий сигнал: «Путину не нужно обрушивать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы».

Так, санкции будут наложены на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины, отмечает издание.

Санкции также затронут ряд компаний в РФ, предлагающих «системы безопасного обмена сообщениями», в том числе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Помимо этого, в Сенате российский проект Северный поток-2 назвали «инструментом злонамеренного влияния Российской Федерации» и призвали «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы газопровод не заработал.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины.

Ранее сообщалось, что США могут запретить импорт ряда товаров в РФ — мобильных телефонов, ноутбуков, холодильников и стиральных машин.