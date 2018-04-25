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Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Литва вручила России ноту из-за  природоохранных нарушений на находящейся на континентальном шельфе Балтийского моря нефтедобывающей платформе D-6, сообщил в пятницу МИД. 

Нота передана посольству России в Вильнюсе. 

«В ноте выражено глубокая обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые установилп на нефтедобывающей платформе D-6 российская федеральная служба по надзору в сфере природопользования «Росприроднадзор», — говорится в сообщении. 

В ноте содержится просьба предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной «Росприроднадзором» проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий. 

Построенная на Балтике и введенная в эксплуатацию в 2004 году нефтедобывающая платформа D-6 или «Кравцовское» находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы. 

Как утверждает МИД, вопрос надлежащей эксплуатации платформы исключительно важен для Литвы в плане последствий и урона, которые могут возникнуть в случае экологической аварии по причине ее ненадлежащей эксплуатации. 

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