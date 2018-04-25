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TOP,Новости,Политика

Литва ввела санкции для представителей белорусского режима, в списке – 30 лиц

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций для представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов. 

В списке — 30 человек, в том числе президент Беларуси и близкие к нему лица. 

«Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — говорится в распространенном МВД сообщении. 

«В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен», — указывает МВД. 

Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь «первоначальная версия списка», и в дальнейшем он будет пополняться. 

В минувшую среду Министерство иностранных дел (МИД) сообщилО, что МВД предложило включить в «черный список» 118 должностных лиц Беларуси. 

Санкционный список утверждает МВД по представлению МИД. 

Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.

Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии. 

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