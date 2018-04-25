Литва ввела санкции для представителей белорусского режима, в списке – 30 лиц

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций для представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.
В списке — 30 человек, в том числе президент Беларуси и близкие к нему лица.
«Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — говорится в распространенном МВД сообщении.
«В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен», — указывает МВД.
Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь «первоначальная версия списка», и в дальнейшем он будет пополняться.
В минувшую среду Министерство иностранных дел (МИД) сообщилО, что МВД предложило включить в «черный список» 118 должностных лиц Беларуси.
Санкционный список утверждает МВД по представлению МИД.
Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.
Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.