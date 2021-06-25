Литва выделит Молдавии, Грузии и Украине 126 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Эти дозы вакцины будут распределены пропорционально численности населения: 11 тыс. доз вакцины — Молдавии, 15 тыс. доз — Грузии и 100 тыс. доз — Украине.

Кабмин еще в мае постановил выделить до 200 тыс. вакцины странам «Восточного партнерства».

Во вторник правительство Литвы решило выделить Тайваню 20 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Гуманитарная помощь Тайваню будет выделена до конца сентября.

Она выделяется по просьбе о помощи миссии Тайбэя в Латвии.