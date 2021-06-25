Литва выделит Молдавии, Грузии и Украине 126 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литовское правительство постановило выделить Молдавии, Грузии и Украине 126 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Правительство поручило Министерству здравоохранения выделить гуманитарную помощь до 1 октября нынешнего года из имеющихся сейчас и намечающихся к получению в соответствии с предварительным договором доз вакцины.
Эти дозы вакцины будут распределены пропорционально численности населения: 11 тыс. доз вакцины — Молдавии, 15 тыс. доз — Грузии и 100 тыс. доз — Украине.
Кабмин еще в мае постановил выделить до 200 тыс. вакцины странам «Восточного партнерства».
Во вторник правительство Литвы решило выделить Тайваню 20 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Гуманитарная помощь Тайваню будет выделена до конца сентября.
Она выделяется по просьбе о помощи миссии Тайбэя в Латвии.