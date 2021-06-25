В 2021 году количество нелегальных пересечений границ ЕС удвоилось

«По предварительным данным, количество незаконных пересечений границы на внешних границах Европы за первые пять месяцев 2021 года превысило 47 100, что на 47% больше, чем год назад, когда нерегулярная миграция снизилась из-за ограничений на поездки, связанных со вспышкой COVID-19. В мае количество незаконных пересечений границы достигло 10 500, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года», — сказано в сообщении.

При этом самое большое число мигрантов было зафиксировано в Центральном Средиземноморье.

«В период с января по май этого года общее количество незаконных переходов по этому маршруту увеличилось более чем вдвое и составило более 15 700», — добавили во Frontex.

В то же время число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья возросло на 21% и составило более 4 550 человек. Большинство из них — алжирцы и марокканцы. В свою очередь из Сирии и Турции мигранты едут через Восточное Средиземноморье.