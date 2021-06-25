Влияние санкций на Клайпедский порт не было учтено – И. Удовицкий

В связи с тем, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении важных для белорусской экономики секторов, включая международную торговлю калийными удобрениями, владелец терминала сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), который грузит эти удобрения, Игорь Удовицкий утверждает, что воздействие санкций на порт и всю экономики Литву было оценено недостаточно.
Он считает, что утрата белорусских грузов нарушит не только международные, но и внутренние литовские модели логистики.
«Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино, разрушение цепочки деловых связей, логистических моделей не только в порту, но и по всей Литве. Проблематичными станут транспортные связи с Украиной, а это сотни тысяч тонн грузов и продукции многих литовских компаний», – комментировал BNS акционер крупнейших грузовых компаний Клайпейдского порта.
«Это грозит и транспортному взаимодействию с Россией, Центральной Азией, поскольку основную часть этих грузов везут транзитом через территорию Беларуси», – добавил он.
По словам крупнейшего акционера BKT, с утратой белорусских грузов, реконструкция Клайпедского порта также будет неэффективной, Он утверждает, что из-за санкций литовские компании потеряют сотни миллионов евро доходов, работы могут лишиться десятки тысяч работников.
«Санкции на белорусский транзит – это санкции в отношении экономики Литвы, поскольку другие страны ЕС, за исключением Латвии, возможно и не пострадают», – сказал он.
По его словам, BKT, лишившийся белорусских удобрений, может переориентироваться и грузить другие грузы, которые сейчас переваливают другие портовые компании, например, зерно литовских производителей.
Акционер терминала назвал призывы политиков диверсифицировать грузы «наивной позицией», поскольку если бы были какие-то другие грузы, то «они давно бы уже были в порту».
«Потерю белорусского транзита нечем заменить», – считает он.
По его словам, в этом году экспорт белорусских калийных удобрений значительно больше, чем в прошлом году, поскольку на мировом рынке ощущается их дефицит.
BKT, 70% акций которого принадлежат И. Удовицкому, а 30% – «Беларуськалию», в прошлом году перевалил почти 10,9 млн тонн грузов. 98% из них были удобрениями «Беларуськалия». В 2020 году выручка BKT составила 90,8 млн евро, а чистая прибыль – 15,9 млн евро.