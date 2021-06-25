Влияние санкций на Клайпедский порт не было учтено – И. Удовицкий

«Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино, разрушение цепочки деловых связей, логистических моделей не только в порту, но и по всей Литве. Проблематичными станут транспортные связи с Украиной, а это сотни тысяч тонн грузов и продукции многих литовских компаний», – комментировал BNS акционер крупнейших грузовых компаний Клайпейдского порта.

«Это грозит и транспортному взаимодействию с Россией, Центральной Азией, поскольку основную часть этих грузов везут транзитом через территорию Беларуси», – добавил он.

По словам крупнейшего акционера BKT, с утратой белорусских грузов, реконструкция Клайпедского порта также будет неэффективной, Он утверждает, что из-за санкций литовские компании потеряют сотни миллионов евро доходов, работы могут лишиться десятки тысяч работников.

«Санкции на белорусский транзит – это санкции в отношении экономики Литвы, поскольку другие страны ЕС, за исключением Латвии, возможно и не пострадают», – сказал он.

По его словам, BKT, лишившийся белорусских удобрений, может переориентироваться и грузить другие грузы, которые сейчас переваливают другие портовые компании, например, зерно литовских производителей.

Акционер терминала назвал призывы политиков диверсифицировать грузы «наивной позицией», поскольку если бы были какие-то другие грузы, то «они давно бы уже были в порту».

«Потерю белорусского транзита нечем заменить», – считает он.

По его словам, в этом году экспорт белорусских калийных удобрений значительно больше, чем в прошлом году, поскольку на мировом рынке ощущается их дефицит.

BKT, 70% акций которого принадлежат И. Удовицкому, а 30% – «Беларуськалию», в прошлом году перевалил почти 10,9 млн тонн грузов. 98% из них были удобрениями «Беларуськалия». В 2020 году выручка BKT составила 90,8 млн евро, а чистая прибыль – 15,9 млн евро.