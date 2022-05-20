Литва выступает за более тесную интеграцию Армении и ЕС — Науседа

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«Особенно сейчас, когда Украина борется не только за свой суверенитет, но и за европейские ценности и демократию, необходимо поддерживать активность политики Восточного партнерства ЕС. Более тесное сотрудничество между ЕС и Арменией и реализация демократических реформ в стране помогут добиться устойчивости страны, безопасности, социального и экономического процветания», — приводятся в пресс-релизе слова Науседы.

Президент отметил, что у двусторонних отношений между Литвой и Арменией есть неиспользованный потенциал, и выразил надежду на том, что как открытие прямого рейса между Вильнюсом и Ереваном, так и политическая воля на самом высоком уровне будут способствовать двустороннему сотрудничеству.

Он выразил поддержку усилиям Армении по проведению демократических реформ в стране и отметил, что страна уже добилась прогресса, но важно не отклоняться от этого курса и продолжать реформы.

Науседа подчеркнул, что Литва готова поделиться своим опытом и помочь Армении на пути демократических реформ.

Лидеры Литвы и Армении обсудили ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе.

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе в ходе шестинедельной войны между Арменией и Азербайджаном погибло более 6,5 тыс. человек.

Боевые действия закончились, когда стороны при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня, в соответствии с которым Армения отказалась от нескольких районов, находившихся под ее контролем более чем на десятилетие, а Москва разместила в регионе миротворческий контингент.

Науседа подчеркнул, что Литва выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и приветствовал прямой диалог между Арменией и Азербайджаном по этому вопросу, а также усилия по нормализации двусторонних отношений.

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