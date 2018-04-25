Литва хотела бы обеспечить возмещение ущерба в случае аварии на БелАЭС

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Литва хотела бы обеспечить надлежащее возмещение ущерба и соответствующие компенсации в случае авариии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, вблизи литовской границы. Повысить обязательства придется и самой Литве, которая закрывает Игналинскую АЭС (ИАЭС).

Правительство утвердило подготовленные Министерством энергетики изменения в законодательстве, которыми предлагается ратифицировать международные соглашения — протокол к Венской конвенции и Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Окончательные решения примет сейм.

Литва только подписала, но не ратифицировала этот протокол. Латвия, Польша и Беларусь присоединились к нему.