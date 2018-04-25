Литва хотела бы обеспечить надлежащее возмещение ущерба и соответствующие компенсации в случае авариии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, вблизи литовской границы. Повысить обязательства придется и самой Литве, которая закрывает Игналинскую АЭС (ИАЭС).
Правительство утвердило подготовленные Министерством энергетики изменения в законодательстве, которыми предлагается ратифицировать международные соглашения — протокол к Венской конвенции и Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Окончательные решения примет сейм.
Литва только подписала, но не ратифицировала этот протокол. Латвия, Польша и Беларусь присоединились к нему.
«После ратификации этого протокола укрепятся возможности Литвы вытребовать возмещение ущерба и одновременно получить более высокую компенсацию от Беларуси, если на БелАЭС произойдет ядерная авария», — указало BNS Минэнергетики.
В министерстве также отметили, что Литва и Беларусь сейчас находятся «в разных режимах Венской конвенции», их гарантии неодинаковы, поэтому, с учетом исключений в протоколе, вполне вероятно, что в случае аварии на БелАЭС Беларусь сможет ими воспользоваться и не компенсировать жителям Литвы ущерб или компенсировать его в меньшей степени, чем другим странам.
После ратификации протокола гражданская ответственность Беларуси и Литвы за ядерный ущерб сравняется.
“Литва хотела бы обеспечить возмещение ущерба в случае аварии на БелАЭС”
О заключении договора согласен, а вот постоянно каркать вам не надоело?! Правильно , закройте успешно свою АЭС и дайте нам гарантии, что в нашем королевстве не случится ничего из ряда вон, что нам ( вашим подданным)ничего не угрожает в связи с вашими не обдуманными действиями.