В ЕС назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

Она призвала страны-члены ЕС готовиться к вакцинации.

«Государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии», — сказала глава Еврокомиссии.

Также уже в декабре начать вакцинацию планирует Турция, пишет haberler.com

«Мы надеемся, что в следующем месяце сможем провести первые применения вакцины», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом весной Турция намерена начать использовать свою вакцину от коронавируса.

«Планируем довести нашу вакцину до уровня заявки не позднее апреля. Мы думаем предложить вакцину, которую мы разработали, на благо всего человечества», — отметил Эрдоган.

При этом в ВОЗ считают, что вакцины не дадут результата, если всем странам не будет обеспечен равноправный доступ, если их не будут использовать эффективно и если не побороть сомнения насчет вакцин.