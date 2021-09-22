Литву посетит командующий ВС США в Европе и Африке

Он ознакомится с ситуацией в сфере региональной безопасности, посетит военных дислоцированных в Литве батальонов передового базирования НАТО и США.

Командующий ВС Литвы обсудит с генералом двухстороннее сотрудничество Литвы и США в сфере обороны, участие в международных миссиях, проекты совместных инвестиций, развития инфраструктуры, внедрения прогрессивной западной техники и экипировки в литовской армии.

В среду в Литву также прибудет командующий Оперативным штабом Объединённых сил Германии, генерал-лейтенант Эрих Пфеффер. На двухсторонних встречах речь пойдет об инвестициях Германии в инфраструктуру литовской армии, противостояние гибридным угрозам, приходящим с Востока, участие литовских военных в миссии ООН MINUSMA в составе германского военного контингента в Мали.

В рамках визита немецкий гость также посетит Оборонный штаб ВС Литвы, дислоцированных в Рукле военных Батальона передового базирования НАТО и подразделение интеграционных сил.