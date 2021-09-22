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Литву посетит командующий ВС США в Европе и Африке

Photo by Georgia National Guard on Foter

В среду в Литву прибывает командующий вооружёнными силами (ВС) США в Европе и Африке, генерал Кристофер Каволи. 

Целью его визита является демонстрация твердой готовности США защищать Литву от любой агрессии, говорится в сообщении литовской армии. 

Намечены встречи генерала с командующим (ВС) Литвы, генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом, с главой Оборонного штаба, бригадным генералом Миндаугасом Степонавичюсом, командующими военных подразделений.

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Он ознакомится с ситуацией в сфере региональной безопасности, посетит военных дислоцированных в Литве батальонов передового базирования НАТО и США. 

Командующий ВС Литвы обсудит с генералом двухстороннее сотрудничество Литвы и США в сфере обороны, участие в международных миссиях, проекты совместных инвестиций, развития инфраструктуры, внедрения прогрессивной западной техники и экипировки в литовской армии.

В среду в Литву также прибудет командующий Оперативным штабом Объединённых сил Германии, генерал-лейтенант Эрих Пфеффер. На двухсторонних встречах речь пойдет об инвестициях Германии в инфраструктуру литовской армии, противостояние гибридным угрозам, приходящим с Востока, участие литовских военных в миссии ООН  MINUSMA в составе германского военного контингента в Мали.

В рамках визита немецкий гость также посетит Оборонный штаб ВС Литвы, дислоцированных в Рукле военных Батальона передового базирования НАТО и подразделение интеграционных сил.  

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