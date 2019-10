В среду Литву посетит новая министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщил МИД Литвы.

А. Линде встретится в Вильнюсе с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

Warm welcome to Swedish colleague @AnnLinde. #Lithuania & #Sweden are very close partners, we share common values. Good discussion on further deepening of bilateral relations, cooperation in international fora & joint actions supporting our Eastern partners on their European path pic.twitter.com/M00SotAnjN