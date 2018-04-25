Сейм принял поправки, поощряющие осужденных работать

Фото BFL/Шарунас Мажейка

Сейм Литвы во вторник принял в первом чтении изменения в Кодексе наказаний, которые должны поощрять осужденных работать.

Представивший проекты в сейма министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что в случае принятия предлагаемого пакета поправок осужденным больше не будет выгодно не работать.

«У нас две основных цели: снизить повторную преступность, сейчас 62% отбывают сроки повторно, мы лидируем во всем Евросоюзе (ЕС), а также поощрять занятость осужденных, их обучение, труд», – сказал министр.

Сейм принял проекты в первом чтении, теперь их рассмотрят парламентские комитета По праву и законодательству, а также По социальным вопросам и труду.

Э. Янкявичюс отметил, что сейчас отбывшие наказания осужденные зачастую выходят на свободу, утратив трудовые навыки или вообще не имея их, снова совершают преступления и возвращаются в места лишения свободы – круг замыкается.

«Чтобы так не происходило, мы предлагаем новый пакет занятости, который будет поощрять осужденных трудиться. Только работая и участвуя с программах ресоциализации, осужденный может рассчитывать на льготы в исправительных учреждениях, такие, как свидания с близкими, звонки, покупки в магазинах внутри учреждения», – сказал министр.

Поправки создали бы больше возможностей трудоустраивать осужденных за пределами мест лишения свободы, установили бы более внятную мотивационную систему, побуждающую осужденных работать.

Предлагается установить четкие критерии, соответствующие которым осужденные переводились бы из одной дисциплинарной группы в другую.

Осужденные с примерным поведением, которые находятся в легкой дисциплинарной группе, могли бы получить неограниченное число свиданий с близкими, регулярно без охраны выходить за пределы места заключения или бывать дома, встречаться с близкими вне места заключения, пользоваться возможностью виртуальных свиданий по интернету. Они должны будут работать, но смогут делать это и за пределами мест лишения свободы.

По данным Минюста, часть осужденных, занятых трудовой деятельностью в местах лишения свободы Литвы, достигает 41%.