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Ложные сообщения

Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел Литвы на минувшей неделе, в среду вечером, сообщило об информационной атаке, во время которой от лица министерства могло быть распространено ложное сообщение. 

Пресс-секретарь министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене информировала BNS, что ложное сообщение было размещено на одном польском информационном сайте. «Ложное сообщение появилось на польском сайте polanddaily.com. Там была размещена статья с комментарием министра Л. Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь», — сказала пресс-секретарь. По ее словам, в ложном сообщении упоминался и министр иностранных дел Польши.

МИД Литвы подтвердил, что не распространял такого сообщения, сейчас выясняется, кто был первоисточником этого фейка. Р. Якилайтене отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является кибератакой. Против МИД Литвы ранее неоднократно организовывались кибератаки.

Между тем, как предупредила налоговая инспекция,  в последнее время участились ложные сообщения от ее имени.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы информирует, что зафиксированы случаи рассылки писем по электронной почте – в них сообщается, что декларация за 2019 год не была принята. Мошенники используют визуально похожий на адрес ГНИ адрес – вместо @vmi.lt используют @vrni.lt, а ссылки направляют пользователей на сервер мошенников, где есть система, имитирующая систему подключения к ГНИ. Цель мошенников — сбор данных для подключения к э-банкингу. ГНИ обращает внимание жителей на то, что адрес ГНИ заканчивается на @vmi.lt. Кроме того, в письмах ГНИ всегда указывается причина, по которой декларация не была принята. «Мы призываем жителей проявлять бдительность и не открывать подозрительные письма, файлы, которые в них есть, и не пользоваться ссылками. Просим жителей сообщать о мошенничестве по номеру 1882», – сказано в комментарии.

Информация «ЛК», BNS 

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