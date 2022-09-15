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LTG: Поскольку РФ и Беларусь не нашли способы оплаты LTG Cargo не будет возить их грузы

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Находящаяся в управлении государства литовская группа железнодорожных компаний Lietuvos geležinkeliai (LTG), у которой еще около 1,5 млн. евро авансовых платежей за перевозку грузов из России и Белоруссии через Литву, в том числе Калининградским транзитом, заявила, что данные заказчики должны сами позаботиться об оплате услуг, иначе компания LTG Cargo не будет перевозить их грузы.  

«LTG и литовские ведомства обеспечили возможность реализации соглашений ЕС о перевозках между Российской Федерацией и Калининградской областью. Между тем на клиентов ложится ответственность за организацию подходящего способа оплаты услуг. Без этих расчетов транзит будет невозможен», — сообщила в LTG в четверг. 

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Такую информацию LTG также предоставила «Российским железным дорогам» (РЖД). 

Литовские банки ранее заявляли, что не обрабатывают платежи за транзит подсанкционных российских или белорусских товаров, а последний из литовских банков — Šiaulių bankas прекратил такие платежи с сентября. Однако последний и банк  Luminor заявили, что не исключают возможности применения исключений.

По данным BNS, с сентября банки не обрабатывали никаких переводов для LTG Cargo.

В начале сентября LTG заявила, что калининградский транзит оплачен примерно за три недели. Именно столько группа LGT будет перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 2,5 млн евро. 

По данным LTG, в четверг остаток авансов достиг около 1,5 млн. евро.

LTG Cargo отмечает, что уже некоторое время оказывает услуги по перевозке грузов российским и белорусским клиентам только после получения за них оплаты. 

22 июля LTG Cargo возобновила транзит подсанкционных грузов между Россией и Калининградом, который был приостановлен с середины июня, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему трехлетнему показателю грузов, перевозимых железнодорожным транспортом с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, если количество товаров превышает среднегодовые значения.

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