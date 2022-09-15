LTG: Поскольку РФ и Беларусь не нашли способы оплаты LTG Cargo не будет возить их грузы

Такую информацию LTG также предоставила «Российским железным дорогам» (РЖД).

Литовские банки ранее заявляли, что не обрабатывают платежи за транзит подсанкционных российских или белорусских товаров, а последний из литовских банков — Šiaulių bankas прекратил такие платежи с сентября. Однако последний и банк Luminor заявили, что не исключают возможности применения исключений.

По данным BNS, с сентября банки не обрабатывали никаких переводов для LTG Cargo.

В начале сентября LTG заявила, что калининградский транзит оплачен примерно за три недели. Именно столько группа LGT будет перевозить разрешенные российские грузы в Калининград и обратно, так как получила от экспедиторов авансы на 2,5 млн евро.

По данным LTG, в четверг остаток авансов достиг около 1,5 млн. евро.

LTG Cargo отмечает, что уже некоторое время оказывает услуги по перевозке грузов российским и белорусским клиентам только после получения за них оплаты.

22 июля LTG Cargo возобновила транзит подсанкционных грузов между Россией и Калининградом, который был приостановлен с середины июня, но объем грузоперевозок должен соответствовать среднему трехлетнему показателю грузов, перевозимых железнодорожным транспортом с января 2019 года по конец декабря 2021. Средние значения рассчитываются по каждому коду товара отдельно, и заявки отклоняются, если количество товаров превышает среднегодовые значения.

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