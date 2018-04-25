Лучшая в стране гребная база

На берегу озера Лампедис ведется строительство новой гребной базы, отвечающей международным требованиям. Вместе с трассой протяженностью два километра комплекс водного спорта претендует стать лучшим в стране. По словам заместителя мэра Каунаса Андрюса Палениса, комплекс предложит спортсменам наилучшие условия для совершенствования, а горожане смогут следить за международными соревнованиями.
Весной начались работы по сносу старой спортивной базы, а осенью здесь началось интенсивное строительство.
«Старая база, построенная на каркасной основе, была разобрана. На ее месте уже выросло новое двухэтажное здание. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, вставляются окна, оборудуется отопление. Подрядчик не отстает от графика работ. Как и планируется, база будет открыта весной будущего года», — утверждает заместитель директора администрации Тадас Метеленис.
Рядом с выросшим зданием строится новая набережная. Старые износившиеся бетонные панели заменены новыми опорными стенками, сейчас оборудуются понтонные мостики.
«В здании будут оборудованы тренировочный зал, административные помещения, гардеробы, специальные помещения для гребли, которые помогут спортсменам поддерживать форму и в зимнее время. Спортивные лодки будут храниться в современных эллингах», — сказал Т. Метеленис.
До сих пор спортсмены тренировались на трассе протяженностью один километр, удлинить которую не позволяли мелководье и гравийное полотно. Более полугода продолжались работы по ликвидации полотна, за это время было вывезено 140 тыс. кубометров грунта.
«На всей гребной трассе глубина должна быть не менее трех метров, поэтому придется углублять мелководье. На первом этапе работ было удалено полотно, далее будут проводиться работы по углублению дна озера. Трасса для соревнований должна быть прямой, ее протяженность должна составлять два километра, ширина 150 метров, чтобы она отвечала международным требованиям», — объяснял Т. Метеленис.
По утверждению специалистов, на озере будут оборудованы восемь гребных дорожек, места для старта и финиша, буи и тросы, обозначающие трассу. Полагают, что первые соревнования в новом комплексе водного спорта могут состояться в 2021 году. На оборудование базы и трассы Каунас инвестирует 3 млн евро.
Подготовлено по сообщениям СМИ
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