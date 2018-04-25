Лучшая в стране гребная база

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На берегу озера Лампедис ведется строительство новой гребной базы, отвечающей международным требованиям. Вместе с трассой протяженностью два километра комплекс водного спорта претендует стать лучшим в стране. По словам заместителя мэра Каунаса Андрюса Палениса, комплекс предложит спортсменам наилучшие условия для совершенствования, а горожане смогут следить за международными соревнованиями.

Весной начались работы по сносу старой спортивной базы, а осенью здесь началось интенсивное строительство.

«Старая база, построенная на каркасной основе, была разобрана. На ее месте уже выросло новое двухэтажное здание. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, вставляются окна, оборудуется отопление. Подрядчик не отстает от графика работ. Как и планируется, база будет открыта весной будущего года», — утверждает заместитель директора администрации Тадас Метеленис.

Рядом с выросшим зданием строится новая набережная. Старые износившиеся бетонные панели заменены новыми опорными стенками, сейчас оборудуются понтонные мостики.