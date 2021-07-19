Лукашенко: Литве поможем бороться с нелегальной иммиграцией, но «не бесплатно»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник, что его страна готова помочь Литве, переживающей кризис из-за потоков нелегальных мигрантов из соседней страны, но предупредил, что Минск сделает это «не бесплатно».

«Если им понадобится помощь, мы предоставим им эту помощь, но уже не бесплатно», — сказал Лукашенко Sky News Arabia. Его слова цитирует Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.

Президент добавил, что организация на границе мероприятий по борьбе против незаконной деятельности, такой как нелегальная миграция, контрабанда оружия или наркотиков, требует больших затрат.

«Если вы хотите, чтобы вам помогли в этом отношении, не набрасывайте нам петлю на шею», — предупредил Лукашенко. — Против нас ввели санкции; они начали душить мою страну, мой народ. Я президент этой страны. Я должен предпринять некоторые действия, чтобы мой народ не задушили, чтобы не разрушили страну. Предпринимая такие действия, хотят ли они, чтобы мы защищали их в такой ситуации? Послушайте — по крайней мере, это странно ».

Лукашенко добавил, что в Литве действуют преступные группы, занимающиеся перевозкой мигрантов.

«Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть правду, они обвиняют Беларусь в содействии этой миграции. Если они действительно хотят бороться с нелегальной миграцией и перенаправить ее в нормальное русло, пусть начнут с себя», — сказал Лукашенко.

Информация ЛК по сообщению BNS