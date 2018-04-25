Лукашенко назвал углубление связей с Россией безусловным приоритетом белорусской политики

Фото kremlin.ru

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской политики. Соответствующее заявление он сделал в четверг, принимая верительные грамоты 13 новых послов.

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев стал первым, к кому обратился Лукашенко. «Ваша страна — основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории. Развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — сказал президент. Он отметил, что «сейчас особое внимание уделяется вопросам союзного строительства». «Мы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным договорились, что в канун знаковой даты — 20-летия подписания договора о создании Союзного государства — должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции», — напомнил президент.

Принимая верительные грамоты у посла Казахстана, Лукашенко отметил, что эта страна в евразийском регионе является стратегическим партнером для Белоруссии, а белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти. «Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в рамках ЕАЭС», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к послу Киргизии, он назвал эту республику важным союзником и партнером. «За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Кыргызстана не осталось неохваченных сфер. Мы успешно взаимодействуем в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях», — подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что приоритетной задачей является наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС.

Мезенцев после окончания церемонии заявил журналистам, что в настоящее время Москва и Минск готовятся к юбилею — 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. «То, что белорусское и российское правительства взаимодействуют на уровне министерств и ведомств, на уровне регионов, подчеркивает значимость и прагматичного результата наших отношений и духовной опоры единой истории. Это все, безусловно, ложится в поддержку того потенциала, который есть сегодня, тех наработок, которые имеются, тех результатов, которые мы все ощущаем. Очень важно вместе видеть совместное будущее», — сказал посол, слова которого приводит агентство БелТА.

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