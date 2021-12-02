Лукашенко не исключил возможность досрочных выборов

Глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что допускает то, что понадобится проведение досрочных выборов в президенты Беларуси после того, как будет принята новая Конституция.
Лукашенко отметил, что скорее всего президентские выборы будут проведены в назначенный срок, однако он не исключает возможности досрочных выборов. Белорусский лидер сказал, что это напрямую зависит от принятых положений в обновленном Основном документе, а также от того, какое решение примет глава государства.
В любом случае, Лукашенко отметил, что выборы вряд ли состоятся ранее осени следующего года, а то и спустя три года – в назначенный срок перевыборов.
Также Александр Лукашенко сказал, что еще не уверен в том, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах. Он отметил, что его участие будет определять сложившаяся в стране ситуация.024.by