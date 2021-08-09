Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать третью мировую войну и предложил начать диалог до того, как будет пройдена точка невозврата, передает ТАСС.

«Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет», — заявил в понедельник белорусский лидер на встрече с журналистами и представителями общественности.

Он также прокомментировал решение британских властей ввести новые санкции против Минска. «Санкции? Вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет, если не образумитесь. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации», — сказал Лукашенко.