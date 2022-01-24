Лукашенко утвердил решение об охране госграницы

Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня, 24 января, президентом Республики Беларусь утверждено решение об охране пограничных рубежей страны. Информация об этом опубликована национальным агентством «Белта».

Процедуру утверждения решения об охране госграницы проводят по традиции в начале года. Однако в этом году протокол немного изменен, пишет официальный Telegram-канал президента «Пул Первого».

Александр Лукашенко отметил, что белорусские пограничники впервые за четверть века «были проверены на настоящей мужской работе и не подвели». В 2022 году усилия по охране границы будут направлены на участки, где вероятно «возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении», — отметил глава государства.

Кроме подписания соответствующих документов, об обстановке на белорусской границе главе Республики Беларусь доложил председатель Государственного пограничного комитета Лаппо Анатолий. Он рассказал главе государства, что начиная с августа 2021 года, на границе с Республикой Беларусь размещена силовая группировка стран ЕС и Украины.

Анатолий Лаппо отметил, что количество задержанных на границе людей выросло на 23%. Одновременно белорусские пограничники совершенствуют систему охраны белорусской границы.