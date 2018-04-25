Лукашенко: я не подпишу ни один документ с Россией, если он будет противоречить нашей Конституции

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17 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если он будет противоречить белорусской Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства, — заявил Александр Лукашенко. — Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны».

Президент подчеркнул, что Беларусь — не нахлебница и не хочет ею быть. Он привел в пример США, которые начали торговую войну с Китаем «из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов». «А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно», — убежден глава государства.

По словам Александра Лукашенко, когда страны вступают в объединения, они рассчитывают постепенно улучшить свою экономику. «Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз? — спросил он. — Вот наша позиция. Об этом знает Президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать».

Если бы торговля с Россией была более или менее ровная, Беларусь могла бы подтянуть другие рынки и стать богаче, отметил глава государства. «Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы», — резюмировал Александр Лукашенко.