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На территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе — творческие мастерские

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Находящийся в управлении Литовского государства Turto bankas (Имущественный банк) в следующем году намерен организовать творческие мастерские на территории не действующей Лукишкской тюрьмы в Вильнюсе.  

«С учетом значения комплекса и территории, а также ожиданий, было решено организовать публичный форум и творческие мастерские – таким образом, будет обеспечено широкое вовлечение общественности, общин, широкого круга ведомств и специалистов» – сказал BNS руководитель Turto bankas по вопросам коммуникации Томас Багдонас.

По его словам, в начале 2020 года планируется мероприятие, на котором будет представлен анализ территории, будет обсуждаться, как лучшим образом задействовать комплекс. Для участия в творческих мастерских планируется пригласить девелоперов, архитекторов, аналитиков, антропологов и прочих специалистов. 

«Самые ценные идеи будут развиваться в ходе подготовки творческих мастерских специалистов, а затем будет оцениваться экономическая обоснованность реализации этих идей – во сколько обойдется их реализация, какой возврат могло бы генерировать конкретное задействование комплекса», – сказал Т. Багдонас.

По его словам, это является частью исследования потенциала, которое готовит Turto bankas.

В конце июля правительство поручило Turto bankas к марту 2020 года выяснить, как можно применить территорию закрытой Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюсе, площадью около 2 гектаров. 

Последние заключённые и осужденные были вывезены из тюрьмы Лукишкес в конце июня этого года. В июле политики, бизнесмены и непрофессионалы рассматривали возможность открытия в свободных помещениях на этой территории стартапа, культурного пространства, гостиницы или туристического объекта.

Среди рассмотренных предложений — возможность передать помещение Вильнюсскому муниципалитету или банку Turto bankas для продажи или сдачи в аренду частному бизнесу. Однако тот факт, что комплекс зданий включен в реестр культурных ценностей, может осложнить бизнес.

Рядом с комплексом находится ряд государственных учреждений — Сейм, Верховный суд, министерства финансов и иностранных дел.

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