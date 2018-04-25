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Лукашенко заявил, что Минск нацелен на развитие отношений с Вашингтоном

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусские власти будут делать все, чтобы двусторонние отношения с США развивались. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Минске.

«Будем делать все, чтобы наши отношения развивались», — сказал Лукашенко. — Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены о том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений».

По словам Лукашенко, это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, «сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения».

Хейл со своей стороны отметил, что существовавшая в отношениях двух стран ситуация ненормальна, и выразил надежду, что она заканчивается. «Мы закрываем эту главу [в отношениях] благодаря тем шагам, которые вы лично и ваша страна сделали», — подчеркнул он. Замгоссекретаря приветствовал политику Беларуси в пользу многоплановости как во внутренних делах, так и во внешних делах.

Как отметил Хейл, что США пристально наблюдают за ситуацией с безопасностью в регионе, где находится Беларусь. «Мы очень поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси. Мы надеемся на политическое развитие в стране, развитие ситуации с правами человека, экономическое развитие, надеемся увидеть прогресс в этой сфере», — подчеркнул замгоссекретаря.

Отношения Беларуси и США

В последние годы отношения Беларуси с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Однако, несмотря на некоторое потепление, проблемы в отношениях сохраняются. В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции в связи с нарушениями прав человека в стране. Сейчас в списке остаются десять высокопоставленных чиновников. Также США вводили санкции против белорусских предприятий, в 2015 году действие в отношении многих было приостановлено.

После дипломатического скандала в 2008 году между Минском и Вашингтоном, который привел к отзыву послов, американскую дипмиссию в Беларуси и возглавляет временный поверенный в делах США. В марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

korrespondent.net

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