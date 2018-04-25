МИД Эстонии предложил странам Балтии вместе требовать компенсации за «советскую оккупацию»

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

🔊 Воспроизвести

Страны Балтии должны совместно добиваться возмещения ущерба от так называемой «советской оккупации». С таким утверждением выступил в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который ранее возглавлял Министерство юстиции этой балтийской республики, сообщает ТАСС.

«Несомненно, разумно будет принять во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде, — сказал он, выступая в Рийгикогу (парламент). — В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента».

По мнению Рейнсалу, сомнения в целесообразности требований «ущерба от оккупации» равнозначны отрицанию самой «оккупации». «Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то есть и виновный», — цитирует его агентство BNS.

Рейнсалу добавил, что созданная ранее при Министерстве юстиции комиссия по уценке ущерба от «советской оккупации» продолжает свою работу и уже даже составила доклад о «человеческих жертвах оккупации», однако количество этих «жертв» глава МИД Эстонии не уточнил.

В начале этого года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии — Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу — в ходе международной конференции в Риге заявили, что страны Балтии должны добиваться компенсации со стороны России за нанесенный ущерб от так называемой «советской оккупации». Министр юстиции Эстонии, в частности, отметил, что «у стран есть право требовать возмещения ущерба». Ранее действующая при Министерстве юстиции Эстонии комиссия оценила ущерб этой республики от «советской оккупации» в 92 млрд руб., сообщает портал ERR.

Абсурдные основания

Литва, Латвия и Эстония несколько лет назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой «советской оккупацией». Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период «советской оккупации» и указали на возможность потребовать с России «как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что «Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности, материального свойства».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна с термином «оккупация» применительно к нахождению стран Прибалтики в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.

Последние новости