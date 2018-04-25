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Представители литовского бизнеса призывают президента сделать госсектор эффективнее

Фото Президентуры/РобертасаДачкуса

Представители предпринимательских кругов Литвы призвали президента Гитанаса Науседу принять меры к тому, чтобы сделать государственный сектор эффективнее – по их словам, большая часть средств на образование и социальную защиту расходуется неэффективно.

«Сегодня инфраструктура в Литве слишком велика по сравнению с численностью населения, и мы видим, что первого сентября пустые школы, в которые не приходит ни один ученик, однако эти школы отапливаются, в них делается уборка, идет электроснабжение, так что это один из таких путей сэкономить. Другой момент – очень много средств тратится из сферы соцзащиты и труда на всевозможные учения, которые неэффективны», – сказал журналистам после встречи с президентом президент Литовской конфедерации предпринимательства Валдас Суткус.

«Пользы нет, а расходы огромные», – добавил он.

Он также подчеркнул, что большой резерв представляет собой теневая экономика, «хороший хозяин должен все устроить», чтобы деньги расходовались рационально.

Кроме того, по словам В. Суткуса, сэкономить можно путем продажи или аренды неэффективно управляющейся недвижимости.

По словам гендиректора Литовской конфедерации работодателей Данаса Арлаускаса, представители бизнеса сформулировали позицию, что важно повышать стоимость на предприятиях, поэтому реинвестиции не должны облагаться налогами.

«Много морализаторства, что бизнес не инвестирует, но когда он инвестирует, тогда нужно платить налоги, а эстонцы идут по простому пути, если ты заработал миллион, то миллион ты инвестируешь в новые рабочие места, это не облагается налогами», – сказал журналистам Д. Арлаускас.

Г. Науседа обсудил с представителями бизнеса свои предложения осенней сессии сейма. Немного раньше он обсудил это с представителями правительства и профсоюзов.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал BNS, что встречи в таком формате будут проводиться на постоянной основе, когда президент будет предлагать изменения в законах.

«Логика такая, что предлагаются идеи, они обсуждаются с основными заинтересованными группами и тогда формулируются окончательные правовые акты. Так делается в данном случае, так мы намерены работать в будущем», – сказал он BNS. 

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса
  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса
BNS

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