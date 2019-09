В Университете Витаутаса Великого открывается кабинет Л. Донскиса с его личными книгами

Фото BFL/Шарунас Мажейка

🔊 Воспроизвести

В четверг в каунасском Университете им. Витаутаса Великого будет открыт кабинет Леонидаса Донскиса.

В нем представлена его личная коллекция книг и творческое наследие автора, сообщил университет.

К открытию кабинета готовились почти два года – 90 коробок с книгами приехало сюда из дома Леонидаса и Йоланты Донскисов.

В кабинете книги будут составлены по тематике, будут выделены любимые книги философа. Также будет представлена большая коллекция газет The New York Review of Books, которые Л. Донскис очень ценил.

В этом кабинете можно будет найти и все написанные профессором книги на литовском и английском языках, а также их переводы почти на 20 языков мира: от корейского до голландского.

Наряду с книгами, альбомами по искусству, важнейшими наградами Литвы и международными посетители смогут ознакомиться с оригиналами диссертаций, которые Л. Донскис защитил в Вильнюсском университете (в 1990 году) и в Хельсинкском университете (в 1999 году).

Философ, ученый, телеведущий, бывший европарламентарий Л. Донскис скоропостижно скончался в Вильнюсском аэропорту в 2016 году. За свою научную карьеру он работал в университетах США, Великобритании, Швеции, Финляндии, Эстонии и Венгрии, написал более 40 книг и более 500 статей.

Последние новости