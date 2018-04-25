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На учениях на случай аварии на БелАЭС будет отрабатываться эвакуация жителей

Фото pixabay.com

Во время учений по ядерной безопасности с имитацией аварии на Белорусский АЭС (БелАЭС) в октябре будут отрабатываться эвакуация жителей, раздача таблеток йода, говорит литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене.

В интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг министр сказала, что во время учений 1-4 октября будет сымитирована экстремальная ситуация в шести самоуправлениях, включая город Вильнюс, в них будут задействованы представители канцелярии правительства, МВД и других ведомств.

«Проверим, как действуют оперативные центры экстремальных ситуаций в государственных и муниципальных ведомствах, как они собираются, как они рассылают информацию населению. Также будет отрабатываться йодная профилактика, это очень важно для защиты здоровья людей», – сказала министр.

«Также будут сымитирована эвакуация жителей: Вильнюсского района – в Зарасай, Швенчёнского района – в Калварийское самоуправление», – сказала Р. Тамашунене.

По словам министра, цель учений – не напугать, а побудить население быть бдительным, а также ознакомить жителей с тем, как вести себя в случае атомной аварии.

Утром первого дня в самоуправлениях будут включены сирены, жители получат предупреждающие сообщения. Во второй и третий день учений будут задействованы разведывательные группы – Служба охраны госграницы Литвы, другие ведомства, будет имитироваться забор образцов почвы питьевой воды и воды из водоемов, продуктов питания, их проверка в лабораториях. Четвертый день учений будет посвящен обсуждению результатов учений.    

«Мы хотим, чтобы люди оставались спокойными, понимали, что это учения», – предупредила министр.

Правительство Литвы утверждает, что строительство БелАЭС в Островце, вблизи литовской границы ведется с нарушениями требований безопасности и охраны окружающей среды. Белоруссия эти претензии категорически отклоняет.

BNS

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