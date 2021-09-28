Лукашенко заявил, что перемены в Беларуси будут эволюционными

Перемены в Беларуси будут происходить эволюционным путем, и слома существующего порядка не будет. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии, передает ТАСС.

«Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали перемен и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие», — цитирует слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства отметил, что в белорусском обществе существуют разные точки зрения, особенно среди людей, которые многое сделали для становления государства. Президент Беларуси не согласился с теми, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя конституцию. «Это не принимается», — сказал Лукашенко.