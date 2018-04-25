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Luminor: в 2020 году не удастся избежать рецессии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи со вспышкой коронавируса и объявленным карантином литовской экономике в 2020 году, скорее всего, не удастся избежать рецессии, однако в 2021 году должен фиксироваться стабильный рост внутреннего валового продукта (ВВП), прогнозируют экономисты банка Luminor. 

Они считают, что в этом году экономика Литвы должна сократиться приблизительно на 2,5%, однако в следующем году рост должен достичь почти  6,5%.

«В этом году рецессия практически неизбежна, однако, если предположить, что вирус будет взять под контроль к июню, то в 2021 год должен быть достаточно впечатляющим», – заявил экономист Luminor Жигимантас Маурицас на конференции, посвященной прогнозам банка. 

По его словам, экономисты Luminor при публикации своих прогнозов делали предположение, что вирус будет взят под контроль к июню.

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«Вирусы приходят и уходят. Люди способны контролировать их распространение, либо изобретают вакцину. Есть большая вероятность того, что вирус будет длиться лишь два квартал, и уже в июне мы будем видеть иную ситуацию (…) Это не оптимистичный, и не пессимистичный прогноз», – сказал он.

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