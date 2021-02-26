Любовь на удаленке

Однако эксперты по безопасности банка отмечают, что истинные масштабы романтического мошенничества могут быть намного больше — жители не всегда решаются сообщить об этом в банк, полицию или даже своим родственникам, другие — не до конца понимают, когда попадают в ловушку мошенников. Самые большие проблемы возникают, когда люди, которые верят в романтические сказки аферистов, якобы испытывающих трудности, не хотят признаться в том, что их обманывают, и не обращают внимания на предупреждения сотрудников банка или полиции.

По данным Swedbank, за последние два года сотрудникам банка удалось убедить 24 клиента в том, что их платежные поручения будут использоваться мошенниками и что они понесут личные финансовые потери. Таким образом было спасено почти 157 тысяч евро.

«Персонал службы поддержки клиентов обычно распознает нетипичное поведение клиентов, когда они приходят переводить средства мошенникам. Иногда отговорить их удается самим сотрудникам, иногда приходится прибегать к помощи полиции. К сожалению, бывают случаи, когда обман оказывается настолько убедительным, что некоторых клиентов не удается разубедить даже с помощью полиции или психологов», — подчеркивает Жигяда Аугоне, руководитель службы информационной безопасности Swedbank.

По словам представителя Swedbank, принято считать, что жертвами романтических афер становятся только женщины. На крючок донжуанов женщины попадают чаще, но мужчины также оказываются жертвами афер. Правда, о случаях романтического мошенничества они обычно не склонны сообщать.

Схемы мошенничества

«Жертвам обычно рассказывают грустные истории, говорят, что для больной матери или другого родственника нужна материальная помощь. В таких случаях жертвы мошенничества переводят деньги или даже позволяют мошенникам создать учетную запись Smart-ID на своем телефоне и самим мошенникам разрешают подтверждать платежи», — отмечают представители банка.

«Чтобы вымогать деньги у своих жертв, аферисты тратят много времени на общение, не торопятся и подкупают своей искренностью, пока даже стандартные клише мошенничества не становятся неузнаваемыми. Поэтому к любому знакомству, сделанному через интернет до встречи с человеком в реальной жизни, следует относиться с особой осторожностью. Просьбы таких людей о переводе им денег следует рассматривать еще более осторожно», — подчеркивает Ж.Аугоне.

Онлайн-общение обошлось в крупную сумму

У жительницы Литвы выманили более 10 тысяч евро в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Главного комиссариата полиции Шяуляйского уезда.

Жительница Расейнского района познакомилась в интернет-сети с мужчиной, который представился сотрудником нефтегазовой компании в Мексиканском заливе. Женщина не общалась с ним вживую, а только переписывалась и восхищалась присланными им фотографиями.

Через некоторое время мужчина написал, что хотел бы вернуться в Литву и встретиться с ней, но у него проблемы – он должен заплатить за расторжение трудового договора, а его банковские карты были похищены во время нападения сомалийских пиратов и он не может распоряжаться своими средствами. Поэтому он попросил женщину перевести на указанный банковский счет 10 тысяч евро, которые обещал вернуть после приезда в Литву.

Поскольку женщина не могла сделать это с помощью интернет-банкинга, так как этого не позволял установленный банковский лимит на переводы, ей пришлось пойти в отделение банка в Расейняй. Она перечислила на указанный счет 10200 евро.

В тот же момент жительница Расейняй получила сообщение от виртуального друга, что деньги пришли и скоро документы для возвращения в Литву будут готовы. Но через пару дней ее ошеломил новый запрос на перевод 15500 евро, потому что якобы необходимо заплатить за код отъезда. Что это такое, за что требуют такую сумму денег, женщина не поняла, зато осознала, что мошенник, манипулируя ее чувствами, выманивает деньги.

«Самым трагичным в этой истории является то, что женщина потеряла не свои накопления, а ссуду от одной компании, потому что у самой не было таких денег», – говорится в сообщении.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ