Мэры критикуют решение правительства

«Кольцевые самоуправления, особенно маленькие, такие, как Шяуляй, Панявежис, Алитус, являются, по сути, одним действующим механизмом. В этом механизме столько взаимосвязей, что нарушать эти связи на черте города нет никакой логики», – заявил мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.

«Мы разочарованы, так как ожидали, что будет решен этот вопрос», – заявил мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.