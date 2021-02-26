Мэры критикуют решение правительства

Мэры литовских городов Шяуляй, Панявежис и Алитус критикуют решение правительства отложить решение о передвижении между этими городами и кольцевыми районными самоуправлениями.
В интервью телеканалу LRT представители самоуправлений заявили, что в связи с созданными ожиданиями надеялись на иное решение. По их словам, люди не могут выехать из города на природу и безопасно погулять или половить рыбу, кроме того, соблюдение ограничений якобы не в силах обеспечить и полиция.
«Кольцевые самоуправления, особенно маленькие, такие, как Шяуляй, Панявежис, Алитус, являются, по сути, одним действующим механизмом. В этом механизме столько взаимосвязей, что нарушать эти связи на черте города нет никакой логики», – заявил мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.
«Мы разочарованы, так как ожидали, что будет решен этот вопрос», – заявил мэр Панявежиса Ритис Рачкаускас.
Мэр Алитуса Нерис Чесюлис сказал, что жители, отправляющиеся, например, на рыбалку, сейчас врут должностным лицам, что едут на похороны или в аптеку.
«Мы сами себя обманываем, что люди не передвигаются. Они передвигаются и очень активно. Возьмем, к примеру, 16 Февраля: где люди праздновали, с кем общались, с кем пекли блины… Нет столько сотрудников полиции, чтобы могли всех проверить», – подчеркнул он.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ