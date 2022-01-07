Майский концерт «самой солнечной группы»

Фото Организаторов

На многочисленные вопросы как литовских так и зарубежных поклонников творчества Светланы Сургановой и ее «Оркестра», которые с нетерпением ждут концертов любимых Артистов, с удовольствием отвечаем: Концерты Конечно Состоятся! И обязательно в уже твердо объявленные даты: 22 и 23 мая!

Никогда не было таких странных трудностей при организации этих концертов! Завистники, тролли и пр. не очень добрые люди пытались даже найти некую политическую подоплеку, но благодаря прекрасной репутации Светланы и ее светлой ауре, а также — отдельное за это спасибо Украинскому государству, подтвердившего документально хорошее отношение к Сурганове и в Украине, а также пожелавшего нам отличных концертов в Литве (концерты Артистки в Украине планируются следующей осенью) — удалось преодолеть и эти барьеры!

Единственное изменение — решено было изменить место проведения шоу! Из хорошего места в более удобное, комфортное для публики и акустически совершенное — в вильнюсский Vaidilos teatras, что в самом центре города по адресу: A. Jakšto g. 9, Vilnius!

Спасибо Артистам и их менеджменту, спасибо администрации Вайдилос Театра, спасибо ответственным представителям Украинского государства, спасибо Всем Вам, дорогие поклонники настоящего, живого искусства за Вашу поддержку и терпение! Все будет, все состоится! Берегите билеты — они годны на перенесенный концерт, и свое здоровье!

Никакие стихийные бедствия не смогут помешать встречи с любимыми и долгожданными Артистами!

Все уже приобретённые билеты действительны, и менять на новые их не надо! А тем, кто не успел купить билеты на эти выдающиеся концерты — самое время приобрести их в любой кассе Bilietai.lt!

Напомним, что перед объявленным 2х-годичным перерывом Светлана решила выступить в Литве, причем с уникальной музыкально-театрализованной программой «АКУСТИКА» или «На контрасте», в котором группа из 10 человек исполнит самые лучшие и любимые песни группы исключительно на акустических инструментах!

«Сурганова и Оркестр» были основаны Светланой Сургановой в 2003 году после ее ухода из другого, основанного ею коллектива, «Ночные Снайперы». Группа сразу встала особняком в ряду других, заняв уникальное место в российской музыкальной индустрии. Визитная карточка интеллигенции Петербурга, где «сходить на Сурганову» является таким же признаком хорошего тона, как посетить Эрмитаж и Мариинку.

Группа существует вне шаблонов и форматов, своей разножанровостью не вписываясь ни в одно музыкальное течение. Рок, латино, трип-хоп, французский шансон, брит-поп, электроника — разные грани творчества «Сургановой и Оркестра» выстраиваются самые неожиданные творческие комбинации. Сплав полярных жанров отражает широту творческого диапазона команды.

Ни на кого не похожие, но узнаваемые с первой ноты, «Сурганова и Оркестр» являются одним из самых гастролирующих коллективов. Ведущие фестивалей окрестили «Сурганову и Оркестр» «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки.

Высокое исполнительское мастерство с налетом элегантной небрежности выдает неповторимый авторский стиль, не стремящийся к глобализации тем, чьей сферой всегда остается этика чувств и отношений. Поющие о простых и близких для каждого вещах, «Сурганова и Оркестр» заслужили обожание тысяч поклонников своей глубиной диалога со зрительным залом. Сочетание простоты и силы с запредельной концентрацией эмоций, искренняя подача с хулиганским шармом, самоиронией и невероятное обаяние заставляют публику то танцевать, то замирать. Каждому концерту группы свойственна некая ускользающая константа, опрокидывающая иллюзию исчерпанности диалога со зрителем, провоцируя его на новую встречу. «Она изменила мою жизнь», — говорят зрители.

Все, чем дышит Светлана Сурганова, оживает под пальцами ее музыкантов

Начиная с дебютного альбома «Неужели не я» (2003), распроданного официальным тиражом в 100 000 экземпляров и получившего по итогам года премию Национальной федерации производителей фонограмм «Золотая Пластинка», группа не изменяла себе в непредсказуемости новых форм и эстетической выверенности.

«Душекружительный» альбом «Возлюбленная Шопена» (2005) погружает слушателя в атмосферу раскаленной трагедии. Пластинка «Соль» (2007) вошла в десятку лучших рок-альбомов десятилетия по версии журнала «Русский репортер». Одухотворенный, романтический «Проверено временем» (2008) — лучший альбом года по мнению критиков музыкального портала Newsmusic. Брутальный и напористый «Увидимся скоро» (2011). Сотканный из бегло-импрессионистских миниатюр альбом «Игра в классики» (2014) записан со струнным секстетом. Лиричная пластинка «Миру Мир» (2015) стала ярким высказыванием на тему современных событий. Всего на сегодняшний день группой выпущено 14 альбомов.

Травестийная органика с осанкой королевы выдает в Сургановой драматическую породу. Не случайно многие концертные программы коллектива остроумно театрализованы. Кажется, что Сурганова из самого текста извлекает мелодию слов, создавая песни на стихи великих поэтов минувших веков: Цветаевой, Бродского, Ахматовой, Гумилева, Лорки, Хименеса, Беранже.

Билеты на Уникальный Акустический концерт Светланы Сургановой и «Оркестра» с программой «На контрасте» на концерт 22 мая, 2022 года, в 18:00 в Вильнюсе, на сцене Вайдилос Театра продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Заказ билетов, информация по концерту: +370 645 36403; +370 671 76502Интересные предложения по сотрудничеству: +370 618 01331