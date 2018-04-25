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Макрон: Европе пора пересмотреть отношения с РФ

Фото kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нужным пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать попадания в гущу новой холодной войны. Об этом Макрон сказал в ходе выступления, посвященного вопросам внешней политики Франции, сообщает The New York Times.

Президент Франции считает, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны.

В то же время Макрон не сказал, хочет ли он отменить санкции ЕС, наложенные на РФ из-за аннексии Крыма, но сказал, что новые санкции «не в наших интересах». Он сказал, что пришло время «переосмыслить наши отношения с Россией», не вдаваясь в подробности.

В своей дипломатической речи Макрон предупредил, что отодвигать Россию дальше — это «глубокая стратегическая ошибка». Он сказал, что «слабости и ошибки» Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Сирии, Ливии и Африке.

Ранее Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

korrespondent.net

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