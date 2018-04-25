В.Синкявичюс встретится с будущим главой Европейской комиссии У. фон дер Ляйен

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Кандидат на пост еврокомиссара от Литвы, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс встретится в Брюсселе с будущим президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Это BNS подтвердил сам министр.

«Да, могу это подтвердить», — сказал BNS в среду утром политик.

Он не стал детально комментировать тему встречи. По сообщению портала lrt.lt, на встрече в Брюсселе может быть обсуждён конкретный портфель комиссара.

Советник министра Эгидиюс Юргелёнис сообщил BNS, что встреча Синкявичюса и У. фон дер Ляйен запланирована в Брюсселе на вечер, но сказал, что не может предоставить более подробную информацию.

Эта встреча не указана повестке дня В.Синкявичюса, который встречался с будущим главой Европейской комиссии несколько недель назад.

В прошлый четверг Сейм утвердил кандидатуру В.Синкявичюса в Европейскую комиссию. Кандидатура правящего Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) уже утверждена правительством и президентом Гитанасом Науседой, теперь насчёт неё должен определиться Европейский парламент.

28-летний В.Синкявичюс является министром с 2017 года.

Новая Европейская комиссия формируется после состоявшихся в мае выборов в Европейский парламент и начнёт свою работу в ноябре.

В состав уходящей комиссии входит Витенис Повилас Андрюкайтис, комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов.

В состав завершающей свои полномочия комиссии входит Витянис Повилас Андрюкайтис, комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов.

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