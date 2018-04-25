Фото kam.lt

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США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников, планирует покупать меньше

Во вторник Вашингтон подтвердил, что разрешает Литве покупку бронированных внедорожников американского производства.

В сообщении Пентагона говорится, что Литве будут проданы 500 автомобилей, но литовцы планируют купить 200 автомобилей.

«Будет куплено 200 внедорожников. 500 — это просто для страховки, если мы решим купить больше, поэтому нам не нужно будет новое одобрение конгресса», — сказала BNS пресс-секретарь министра обороны Вита Раманаускайте.

Вашингтон заявляет, что сумма сделки составит 170,8 млн долларов (154 млн евро). Ранее Литва указала, что намерена выделить на покупку 142 млн евро.

Это второе по величине приобретение в истории Вооружённых сил Литвы после покупки бронемашин Boxer. Бронированные внедорожники будут переданы различным армейским подразделениям.

Вездеходы, которые приобретёт Литва, производятся американской компанией Oshkosh Defense.

По данным Министерства обороны, в Литве не хватает бронированных внедорожников как для задач национальной обороны, так и для международных операций.

Эта нехватка возникла в результате износа нынешнего парка внедорожников и их растущей потребности в военном деле.

В настоящее время литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

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