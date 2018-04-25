TOP,Новости,Экономика

США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников

Фото kam.lt

США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников, планирует покупать меньше

Во вторник Вашингтон подтвердил, что разрешает Литве покупку бронированных внедорожников американского производства.

В сообщении Пентагона говорится, что Литве будут проданы 500 автомобилей, но литовцы планируют купить 200 автомобилей.

«Будет куплено 200 внедорожников. 500 — это просто для страховки, если мы решим купить больше, поэтому нам не нужно будет новое одобрение конгресса», — сказала BNS пресс-секретарь министра обороны Вита Раманаускайте.

Вашингтон заявляет, что сумма сделки составит 170,8 млн долларов (154 млн евро). Ранее Литва указала, что намерена выделить на покупку 142 млн евро.

Это второе по величине приобретение в истории Вооружённых сил Литвы после покупки бронемашин Boxer. Бронированные внедорожники будут переданы различным армейским подразделениям.

Вездеходы, которые приобретёт Литва, производятся американской компанией Oshkosh Defense.

По данным Министерства обороны, в Литве не хватает бронированных внедорожников как для задач национальной обороны, так и для международных операций.

Эта нехватка возникла в результате износа нынешнего парка внедорожников и их растущей потребности в военном деле.

В настоящее время литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

BNS

Последние новости

default image
Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Подробнее...
default image
Скульптура певца Л.Коэна будет установлена в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Подробнее...
default image
У премьера Сквярнялиса лимфома первой стадии, он надеется выздороветь

Подробнее...
default image
США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников

Подробнее...
default image
Макрон: Европе пора пересмотреть отношения с РФ

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс встретится с будущим главой Европейской комиссии У. фон дер Ляйен

Подробнее...
default image
США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Подробнее...
default image
Нормандская встреча будет в сентябре

Подробнее...
default image
МИД: утверждения Беларуси по поводу БелАЭС удивляют

Подробнее...
default image
Глава Банка Англии хочет создать новую резервную валюту

Подробнее...
default image
Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство примет окончательное решение по кандидатуре В.Синкявичюса в еврокомиссары

Подробнее...
default image
Молодежи в Германии становится меньше, студентов больше

Подробнее...
default image
Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Подробнее...
default image
Правительство готовится помочь литовцам из Венесуэлы переехать в Литву

Подробнее...
default image
В Украине планируют модернизировать все АЭС

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600