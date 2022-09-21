Макрон и Шольц призвали к реформе ООН

По его словам, речь не идет о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны.

Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине совершают «историческую ошибку». Макрон заявил, что они «становятся сообщниками современного империализма и цинизма».

«Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию», — подчеркнул политик.

Президент Франции добавил, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов.

«Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка», — подытожил Макрон.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить ФРГ место постоянного члена Совбеза ООН и в целом реформировать этот орган, расширив влияние стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы «адаптировать правила и институты к реалиям этого века».

Шольц предлагает сначала предоставить Германии место одного из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а затем постоянного члена.

Сейчас в состав Совбеза ООН входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.