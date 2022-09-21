Президент Литвы в ООН: Европе угрожает опасность ядерной катастрофы

«Последние несколько месяцев также показали, что Европе грозит опасность ядерной катастрофы. Размещение российских войск и вооружений на Запорожской АЭС вызывает тревогу и совершенно неприемлемо. (…) Атомная станция никогда не должна использоваться в качестве военной базы!», — заявил литовский лидер.

В последние недели крупнейшая в Европе атомная электростанция стала очагом боевых действий, что вызвало опасения новой ядерной катастрофы, подобной трагедии 1986 года в Чернобыле.

Кроме того, украинские представители сообщили, что в понедельник российские войска обстреляли вторую по величине в стране атомную электростанцию, расположенную на юге Николаевской области.

Науседа также заявил, что безответственная риторика России в отношении возможного применения ядерного оружия прямо противоречит взятому ею в январском заявлении обязательству предотвратить ядерную войну и избежать гонки вооружений.

«Мы должны коллективно осудить такие действия и потребовать немедленного и безоговорочного вывода всех войск со всей территории Украины. Также необходимо положить конец безответственной и опасной ядерной риторике и поведению. Мы должны потребовать вывода военного и другого персонала с Запорожской АЭС», — заявил литовский лидер.

Науседа отметил, что хотел бы говорить о мире в ООН, но вынужден говорить о войне.

«24 февраля постоянный член Совета Безопасности начал необоснованную, неспровоцированную и незаконную войну против соседней страны. Это грубое нарушение международного права нанесло ущерб самой идее Организации Объединенных Наций», — сказал он.

По словам президента, за маской «энергетической сверхдержавы» скрывается опасное империалистическое государство, которое стремится оккупировать и аннексировать своих соседей, ищет поводы для оправдания этой аннексии, переписывает историю, использует экономический и энергетический шантаж, распространяет дезинформацию и пропаганду.

Более того, по его словам, она впервые нарушила базовые принципы ООН не семь месяцев назад, а намного раньше.

«Я обращаюсь сегодня ко всем вам. Посмотрите, что происходит в Украине. Посмотрите внимательно. Кто агрессор, а кто жертва?» — призвал Науседа.

По его словам, нам решать, где будут проведены красные линии, к чему можно относиться терпимо, а к чему нет.

«Как мы можем терпимо относиться к члену международного сообщества, вовлеченному в захватническую и разрушительную войну? К стране, сознательно нарушающей основанный на правилах мировой порядок. К стране, действия которой мешают всем нам поддерживать мир и безопасность во всем мире», — спросил он и напомнил о тысячах замученных и убитых украинцев, миллионах вынужденных покинуть родину.

С трибуны ООН литовский лидер высоко оценил мужество и решимость украинского народа защищать свою страну.

«Вдохновленное их героической борьбой, международное сообщество должно играть еще более активную роль в укреплении сопротивления украинцев, чтобы они могли противостоять этим трудностям», — сказал Науседа.

Президент Литвы также заявил, что страдания украинского народа усугубляются покорным орудием в руках России – белорусским режимом.

Он напомнил о необходимости привлечь к ответственности агрессоров и прекратить финансирование «кровавой войны за счет покупки энергоресурсов агрессора».

«Это сильно повлияет на его возможности продолжать эту жестокую войну», — подчеркнул Науседа.

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