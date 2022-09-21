Науседа призвал требовать отвественности России за военные преступления

Об этом Науседа заявил в ходе четырехсторонней координационной встречи с президентами Польши, Эстонии и Латвии Анджеем Дудой, Аларом Карисом и Эгилсом Левитсом, сообщает пресс-служба президента.

По словам главы Литвы, действуя сообща, страны Балтии и Польша получат возможность поднять эти вопросы выше в повестке дня ООН.

«Единство стран Балтии и Польши, поддержка и солидарность с Украиной, единодушие в вопросах безопасности помогли добиться беспрецедентных изменений — как в плане помощи Украине, так и отношения Запада к России, и готовности союзников активизировать их участие в обеспечении безопасности нашего региона. Мы на правильном пути и должны оставаться на нем», — сказал Науседа.

Президенты также обсудили укрепление региональной безопасности. Лидеры стран Балтии и Польши договорились укреплять оборонное сотрудничество, принимать совместные решения в сферах береговой охраны и противовоздушной обороны.

Четырехсторонняя координационная встреча проходит за кулисами Генассамблеи ООН уже второй год.

Ранее, президент Гитанас Науседа заявил, что Литва никогда не признает результаты референдумов, проведенных на оккупированных территориях Украины относительно их присоединения к России.

Объявленное голосование он назвал пародией на демократию.

«То, что Россия делает в Донецке, Луганске и на других оккупированных территориях Украины, — это пародия на демократию, попытка прикрыть истинное лицо тоталитарного режима. Эти регионы есть и будут Украиной, а бутафорские референдумы России незаконны. Литва их никогда не признает», — заявил глава страны журналистам распространенной во вторник для журналистов позиции.

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