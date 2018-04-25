Мамба прибыла к нам в приют совсем малышкой, но вот прошло уже 10 месяцев, кошечка подросла, а хозяина своего все еще не нашла…

В отличие от других наших питомцев, которые смело встречают незнакомцев, посещающих наш приют в поисках нового питомца, Мамба побаивается посторонних, а многих такое поведение отпугивает. Ищем для нашей питомицы спокойных, ласковых людей, которые готовы проявить терпение к этой малышке и постепенно заручиться ее доверием, а она ответит им своей верностью и любовью.

Наш тел. 8 605 33452