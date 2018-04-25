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Духовное пространство

Пасха. В ожидании чуда

Карантин и пандемия продолжаются. Психологическая атмосфера напоминает комендантский час на оккупированной территории – напрягающее безлюдье и тишина в городе, редкие прохожие шарахаются от встречных – соблюдают обязательную двухметровую дистанцию, уши от масок у всех, как у гранд-мастера Йоды из «Звездных войн».

Когда  объявили карантин, тешил себя наивной надеждой, что он закончится 13 апреля и Пасху отпразднуем… (чуть не написал «по-человечески») в привычном режиме. Но, как говорит мой друг, пощада мимо.

Для многих людей из моего окружения все это усугубляется еще  тем, что у них нет возможности «во дни печальные Великого поста» полноценно посещать храм.

Старая приятельница (старая не по возрасту, а по времени знакомства) недавно прислала пост (заметку) из социальных сетей одного православного священника. Писал он, правда, о Благовещении в условиях карантина. Приведу небольшой отрывок, который, надеюсь, подбодрит моих товарищей по несчастью, даст возможность посмотреть на это с другого ракурса. Речь, напомню, идет о Благовещении, но имеющий уши да услышит.

«…Но вот тут откуда ни возьмись карантин, которого не ждали, не приглашали, явление, ни к какому религиозному устроению отношения не имеющее. И все же, если задуматься … Мы заперты у себя дома, остались наедине с собой и со своими близкими, которые все, что хотели нам за жизнь сказать, уже сказали. Из этого одиночества может сложиться свой праздник – без теплых икон, без привычных возгласов, без «свечечек и вербочек», которые тоже, конечно, несут в себе частички благой вести, но могут и отвлекать на себя ее суть.

По Божьей воле, внедренной в случайные как бы обстоятельства, мы должны будем теперь праздновать этот и грядущие праздники в нерукотворных храмах. Наедине с «сокровенным сердца человеком», как говорит ап. Петр. Беседуя с ним, прислушиваясь, делясь извещениями. У него всегда есть что нам сказать. Лишившись церковных стен и даров, мы можем поискать их в том где-то запрятанном, затурканном в нас человеке. Событие «извещения» Божия – внутри нас самих. И каждый может праздновать его по-новому и по-своему.

Ангел говорил однажды с Той, Которая обрела благодать у Бога, но не говорил ли он когда-то и с нами грешными? Вспомним, задумаемся, нырнем поглубже в сундуки памяти. Не обещал ли нам, что и наша душа может зачать Слово Божие? Возможно, и обещал, только мы не слышали его голос, не всегда его слушали, забыли, затерли, смешали с другими песнями и шепотами. И вот свалился на нас карантин и сказал по-своему, по-хорошему: а ты вспомни, прислушайся.

Так что крепись, птичка-душа, не бейся понапрасну о прутья клетки. Или, побившись немного, затихни и отдохни. Глядишь, еще потрешься о прутья клювиком, удивишься, потом и порадуешься тишине. А там и поблагодаришь».

Все четверо евангелистов рассказывают нам о Воскресении. У каждого свои детали в повествовании. В этом нет ничего удивительного. Было бы странно, если бы их рассказы повторяли друг друга слово в слово. Попросите четырех свидетелей рассказать об одном и том же событии. Вы услышите четыре разных рассказа.

Мария Магдалина, Иоанна, Мария Иаковлева, Саломия и другие женщины из окружения Иисуса пришли к гробу-пещере рано утром в день после субботы (по-нашему в воскресенье), чтобы помазать ароматами тело Христа. Ведь его хоронили в пятницу ближе к вечеру. Надо было поспешить – наступала суббота, когда делать что-либо запрещалось.

Шли и волновались: кто отвалит им камень от входа в пещеру, не под силу это слабым женщинам. Но, подойдя к гробу, увидели, что вход свободен, кто-то уже об этом позаботился. Пещера была пуста. Только ткань, в которую запеленали Господа, лежала там, и отдельно сударь – платок, которым оборачивали голову. А на отваленном камне сидел ангел. Он и напомнил женщинам о том, что Христос обещал воскреснуть в третий день.

И побежали мироносицы к апостолам, чтобы рассказать обо всем. Но мужчины поначалу не верили им, пока Петр и Иоанн не убедились в правоте Марии, побывав у пещеры. В тот же день Христос явился Магдалине, а потом Луке и Клеопе, когда те шли в Эммаус. А к вечеру Он навестил и одиннадцать апостолов.

Я кратко пересказал вам евангельские события. Но будет лучше, если вы обратитесь к первоисточнику (Мф 28:1-10; Мк 16:1-8; Лк 24:1-11;Ин 20:1-18 ). Наверняка вы найдете там что-то свое.

Итак, Пасха. Это главное событие для христиан. В переводе с греческого это слово значит «избавление», «переход». Избавление от рабства дьяволу. Христос своей смертью искупил грехи человечества, а Воскресением из мертвых даровал вечную жизнь.

Есть предание о том, что Господь спустился после того, как воскрес, в ад и вывел оттуда всех узников. Дело в том, что после грехопадения Адама и Евы, после того, как наши прародители были из Рая изгнаны, он был для людей закрыт, и все, праведники и грешники, после смерти попадали в ад. Другого пути у них не было. А Христос, сойдя туда после Своего Воскресения, сокрушил, как поется, смертная врата. Иисус, принеся Себя в жертву на Кресте, искупил человеческие грехи и вывел, перевел праведников в Рай, избавил их от сетей вражиих.

Праздник Пасхи продолжается 39 дней, до Вознесения, которое произошло на сороковой день. Особенно торжественно празднуется первая неделя. Она носит название Светлой седмицы. Каждый день служатся пасхальные богослужения. Царские врата, ведущие в алтарь, не закрываются – это символ того, что райские двери раскрылись для человека. До самой Троицы, т.е. 50 дней, отменяются коленопреклонения. Считается, что, если человек умер в Светлую седмицу, его душа автоматически попадает в рай.

На протяжении всех 39 дней православные даже приветствуют друг друга теми словами, которые произносит священник сразу после крестного хода в пасхальную ночь. «Христос воскресе» — говорят они. В ответ звучит неизменное «Воистину воскресе». Откуда взялось такое приветствие? Это очень древний обычай. Мы уподобляемся первым ученикам, которые, как пишет евангелист Лука, «по воскресении говорили, что Господь воистину воскресе» (Лк. 24, 34).

 Произнесите эти слова. Христос воскресе! Чувствуете, как в душе просыпается радость и надежда? Вполне конкретная надежда, что поветрие закончится и принесет радость освобождения.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

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