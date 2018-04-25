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TOP,Политика

Пандемия – экзамен на гражданскую зрелость

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в интервью BNS на минувшей неделе рассказал о дальнейших планах правительства, в частности, по реализации мер поддержки бизнеса, созданию безопасных условий для работы медиков.

Комментируя тот факт, что по официальной статистике в Литве распространение вируса почти в четыре раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу, однако число инфицированных врачей огромно, премьер признал, что, к сожалению, некоторые медики привезли этот вирус из других стран, находясь в отпуске и на отдыхе. Внутреннее распространение вируса произошло из-за нарушений элементарных требований безопасности в больницах. По-видимому, администрация уделила недостаточно внимания для обеспечения безопасности медицинского персонала, считает премьер.

С. Сквярнялис подчеркнул, что нам нужно склонить головы перед медиками, поскольку они демонстрируют профессионализм и преданность делу. Глава правительства считает, что в сложной ситуации большинство жителей проявило гражданскую зрелость.

Возвращение к социальной жизни

На этой неделе литовское правительство планирует огласить предварительный план для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной, заявил премьер Саулюс Сквярнялис. 

По словам премьера, прежде всего намечаются частичные послабления в секторе торговли и услуг.

Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спортклубы, третий – детские сады и школы, а в перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.

В интервью BNS С. Сквярнялис подчеркнул, что первые меры будут осуществлены после оценки распространения вируса, при необходимости они будут корректироваться. Премьер призвал граждан, насколько это возможно, избегать контактов и соблюдать предусмотренные требования. 

«Даты, когда постепенно станут вводиться меры послабления, будут предварительными, в зависимости от ситуации возможна их корректировка», – сказал в интервью BNS С. Сквярнялис.

С целью предотвращения распространения коронавируса 16 марта в Литве был введен карантин. Он продлен до 27 апреля.

Компенсация расходов на аренду

Правительство Литвы намерено компенсировать бизнесу, лишившемуся доходов в связи с карантином, часть расходов на аренду, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис. 

В интервью BNS премьер сообщил, что механизм компенсации уже обсуждался в правительстве, а окончательное решение планируется принять на этой неделе. 

«На заседании правительства в Комитете по управлению кризисом мы рассмотрели мнения по вопросу компенсации бизнесу – то есть как поддержать предпринимателей, которые арендуют помещения, но не имеют оборотных средств, поскольку деятельность приостановлена.  Мы готовы найти решения», – сказал С. Сквярнялис.

«Один из рассматриваемых вариантов:  если будет соглашение с арендаторами о скидке в определенный период аренды – то половину этой льготной цены покроет государство», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что модель будет определена после получения выводов Министерств экономики и финансов.

С. Сквярнялис утверждает, что, согласно большинству мер, утвержденных в плане поддержки бизнеса, реальные средства должны поступить на этой неделе.

После введения карантина правительство объявило план помощи бизнесу в размере 2,5 млрд евро, который охватывает субсидии заработной платы, перенос уплаты налогов, прочие средства.

Информация «ЛК», BNS 

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