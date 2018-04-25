«Машина едет к морю»

12 декабря в 19.00, Камерный театр Вильнюса.

В этом спектакле театр «Особняк» из г. Санкт-Петербурга обращается к высокой творческой задаче помочь человеку, пришедшему в театр, не без иронии взглянуть с неожиданного ракурса на обыденное и, возможно, еще раз осмыслить свою жизнь.

По сюжету, слепого старика и его замкнутого странного внука Виктора навещает сосед, местный дворник Борис. Все вместе они мечтают о безумных приключениях, не выходя из своего запущенного дома. Рассуждая об идеальном существовании и произнося окрыляющие фразы, никто из главных героев не делает ничего ради осуществления мечты. Рутинные отношения, ежедневные дела, доведенные до ритуала, беззлобные ссоры – чтобы просто рассеять скуку будней… Но однажды открывается тайна, которая все меняет.

Это – экзистенциальная драма Алексея Янковского по пьесе Алекса Бьерклунда. Про возможность вырваться из замкнутого круга безысходности, найти самого себя, услышать и увидеть другого человека и обрести свободу.

Коллизия «отцов и детей», представленная в пьесе, закручена в трагифарсовый спектакль, временами безумно комичный.

Сложившийся актерский тандем из сильных актеров Дмитрия Поднозова и Алисы Олейник дополняет актер театра и кино, ученик Льва Додина — Анатолий Хропов. Вместе они расскажут смешную и одновременно грустную историю, с привкусом настоящей мужской романтики.