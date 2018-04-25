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Культура

Творческий вечер Александра Михайлова «Экология души»

Фото организаторов

16 декабря в 19.00 Вильнюс,  Дом польской культуры

Александр Яковлевич Михайлов — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР, народный артист Приднестровской Молдавской Республики, руководитель и преподаватель актерской мастерской ВГИКа им. С. А. Герасимова.

В его богатейшей творческой биографии более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Среди наиболее известных работ Михайлова — главные роли царя Иоанна Грозного в Малом театре, князя Мышкина и Родиона Раскольникова в Приморском драматическом театре, главные роли в картинах из «Золотого фонда» советского кинематографа — «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный странник» и других. 

Выдающиеся актерские дуэты Михайлова с Людмилой Гурченко и Ниной Дорошиной по праву считаются высокими образцами актерского мастерства советской театральной школы. Сегодня Александр Яковлевич также известен как исполнитель песен, романсов, стихов.

Творческий вечер «Экология души» — это песни, исполненные актером под гитару, отрывки из кинофильмов, живое общение. На творческом вечере Александра Яковлевича вы сможете узнать любимого актера как интересного рассказчика, незаурядного чтеца, замечательного певца и музыканта. Аккомпанируя себе на гитаре, Александр Михайлов исполнит русские народные песни, романсы, песни времен гражданской и Отечественной войны, а также песни современных авторов. Вы сможете увидеть отрывки из полюбившихся фильмов, задать вопросы артисту и провести вечер в непринужденной,  теплой атмосфере.  В программе — поэзия, песни, романсы, воспоминания.

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