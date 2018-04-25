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Maxima расширяется в Болгарии, арендует 11 магазинов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Компания Maxima Bulgaria, входящая в крупнейшую в странах Балтии группу розничной торговли Maxima grupe, во втором по величине городе Болгарии Пловдиве арендует 11 магазинов местной торговой сети Triumph.

Компания сообщила, что получила на это разрешение болгарской Комиссии по защите конкуренции.  

Магазины Maxima Bulgaria будут интегрированы в принадлежащую ей сеть T Market. Часть совершенно обновленных магазинов планируется открыть через несколько месяцев.  

«Этот шаг Maxima Bulgaria является частью долговременной стратегии развития T Market», – говорится в сообщении компании.

Triumph действует в Пловдиве с 2000 года и обладает 11 супермаркетами. 

Maxima Bulgaria владеет 73 магазинами в 38-ми городах. Выручка компании в первом полугодии этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросла на 15,2% до 71,5 млн евро, EBITDA достиг 1,6 млн евро.

Maxima grupe принадлежит группе Vilniaus prekyba, контролируемой Нериюсом Нумавичюсом. 

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